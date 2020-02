Sanremo 2020, la scaletta della terza serata del Festival (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sanremo 2020, la scaletta della terza serata Anche questa sera, giovedì 6 febbraio 2020, va in onda su Rai 1 il Festival di Sanremo. La kermesse canora, condotta da Amedeus, vedrà animare il palco dell’Ariston dai concorrenti con qualche plus artistico. Di fatto, la terza serata del Festival combacia con la serata dei duetti, per cui saranno tanti gli artisti in gara che potranno contare su un aiuto extra. Al fianco di Amadeus questa sera vedremo Georgina Rodriguez, la fidanzata di Cristiano Rolando, e la conduttrice albanese Alketa Vejsiu, che si è dichiarata innamoratissima del nostro paese. Ovviamente, non potranno mancare né Fiorello (ormai braccio destro di Amadeus) né Tiziano Ferro, che presenterà il suo nuovo singolo. Sanremo 2020, I TESTI DI TUTTE LE CANZONI IN GARA Sanremo 2020, la scaletta completa terza puntata Ecco gli artisti in ordine d’uscita che si ... tpi

