Fausto Leali, conoscete la moglie? Chi è Germana di 30 anni più giovane [FOTO] (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il cantante bresciano dalla voce black, a Domenica Live, presenta sua moglie Germana: la donna che gli ha conquistato il cuore dopo due lunghe relazioni naufragate. Non c’è due senza tre… Germana Schena è la terza moglie di Fausto Leali ed è quella con la quale Fausto Leali sembra aver trovato la stabilità in … L'articolo Fausto Leali, conoscete la moglie? Chi è Germana di 30 anni più giovane FOTO proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

milly_carlucci : Sotto la maschera di #icmmostro si nascondeva Fausto Leali #ilcantantemascherato ?? - simopog1 : RT @RaiDue: Tutti in piedi, tutti in piedi per Fausto Leali! ??? #TVOI @lealiofficial @_GigiDAlessio_ @InArteMorgan - franco_sala : RT @RaiDue: Tutti in piedi, tutti in piedi per Fausto Leali! ??? #TVOI @lealiofficial @_GigiDAlessio_ @InArteMorgan -