È morto il medico cinese che annunciò il coronavirus e non venne creduto

È morto dopo aver contratto quel coronavirus di cui per primo aveva visto la minaccia. Come Cassandra però non venne creduto. Li Wenliang aveva dato per prima l'allarme insieme a 7 colleghi sulla diffusione del coronavirus, anche se non ne conosceva esattamente gli effetti. Non era stato ascoltato, ma addirittura fermato dalla polizia e screditato dalle autorità. Lui e gli altri 7 colleghi aveva cercato di informare amici e conoscenti mettendoli in guardia sulla gravità della malattia. Per questo erano finiti sotto accusa, per diffusione di interpretazioni false, e poi sono diventati simbolo dell'emergenza oltre che della volontà del governo di coprire, in un primo momento, l'emergenza. L'edizione online del quotidiano di Pechino Global Times scrive: «Il dottore Li Wenliang, uno degli otto medici che avevano cercato di ...

