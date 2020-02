E’ morta Beverly Pepper, la regina della Land Art (Di giovedì 6 febbraio 2020) Beverly Pepper è morta. La regina della Land Art si è spenta all’età di 97 anni a Todi, in provincia di Perugia, dove viveva dal 1972. TODI (PERUGIA) – Grave lutto nel mondo dell’arte. E’ morta all’età di 97 anni la scultrice americana Beverly Pepper, considerata come la regina della Land Art. La donna si è spenta nella serata di mercoledì 5 febbraio 2020 a Todi, in provincia di Perugia, dove viveva dal 1972 senza, però, aver interrotto i rapporti con la sua città natale di New York. Massimo riserbo sulle cause del decesso con i familiari della scultrice che nelle prossime ore comunicheranno le modalità per salutare l’ultima volta uno dei personaggi più conosciuti in tutto il mondo. Chi era Beverly Pepper Cresciuta a New York, Beverly Pepper, nata Stoll, si è avvicinata al mondo dell’arte sin da piccola tanto da aver studiato design ... newsmondo

