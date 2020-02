Riforma Pensioni ultime news: Quota 100 bocciata dal Ministro Gualtieri (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri è tornato a parlare della Riforma delle Pensioni e soprattutto di Quota 100, spiegando il suo punto di vista su questa misura e sul redditto di cittadinanza. Quota 100 va portata a scadenza per evitare problemi e scaloni, ma stando alle parole del Ministro la misura fortemente voluta dalla Lega si sta rivelando un fallimento. Vediamo le sue parole e le ultime novità dal direttivo della CGIL. ultime novità Riforma Pensioni 2020: Gualtieri boccia Quota 100 Nella serata di ieri, il Ministro Gualtieri è intervenuto in diretta a Quarta Colonna, su Rete 4, parlando anche della Riforma Pensionistica, e in particolare spiegando che “Quota 100 rappresenta una misura che ha concentrato molte risorse su una platea ristretta di persone. Per questo motivo, non è stata molto equilibrata e non ha risolto i problemi di molte categorie di ... pensionipertutti

CatalfoNunzia : Oggi al @MinLavoro abbiamo avviato il primo dei cinque tavoli di confronto coi sindacati sulla riforma delle pensio… - fattoquotidiano : A Parigi contro la riforma delle pensioni scendono in piazza anche i pompieri. Che si danno fuoco e vengono mangane… - Agenzia_Ansa : A Parigi vigili del fuoco in corteo contro la riforma delle pensioni e per la mancanza di personale e i carichi di… -