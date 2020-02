Modena | insulti razziali ai nomadi | 400 ore di lavori sociali

Modena - sputi e insulti contro una giovane Pd : aggredita mentre fa volantinaggio : Ha 22 anni la militante del Giovani democratici, il movimento giovanile del Pd, aggredita a Modena, in zona San Faustino, mentre faceva volantinaggio per la campagna elettorale delle Regionali di domenica 26 gennaio. «Eravamo in giro per la città a distribuire volantini elettorali per il Pd – spiega una giovane presente al momento dell’aggressione – quando un signore ha aggredito la mia “collega” con insulti e ...