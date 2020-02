Come Oliviero Toscani non riesce a chiedere scusa nemmeno dopo aver insultato i morti del Ponte Morandi (Di mercoledì 5 febbraio 2020) dopo l’uragano di schifo che è piombato addosso a Oliviero Toscani per le orribili parole sul Ponte Morandi, il fotografo dei Benetton cerca di schivare tutto con un messaggio su Twitter in cui cerca di far credere che le sue parole siano state “estrapolate” da un contesto. In realtà quello che ha detto Toscani non è estrapolato da nessun contesto: questo è il video di quello che ha detto a Un giorno da pecora su RadioRai 1. Ma soprattutto, è incredibile che Toscani parli della “cattiveria” altrui nella strumentalizzazione quando è lui che ha fatto affermazioni gravissime. Sulle quali finora si è espresso tutto l’arco parlamentare tranne un partito: il PD. Anzi: persino Alessandro Benetton, rispondendo a un commento sul tema comparso sul suo profilo Instagram, ha deciso di mandare a stendere il fotografo: “Ho scelto quasi 30 anni fa di essere ... nextquotidiano

