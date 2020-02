Alketa Vejsiu chi è | carriera | vita privata della conduttrice albanese (Di giovedì 6 febbraio 2020) conduttrice e produttrice televisiva, speaker radiofonica e cantante. Scopriamo chi è Alketa Vejsiu, l’influencer albanese che sogna l’Italia Nata il 19 gennaio 1984 a Tirana in una famiglia che le ha permesso di coltivare le sue passioni. Nel 2007 ha conseguito la laurea in Economia Aziendale all’Università di Tirana e dopo aver lavorato come project … L'articolo Alketa Vejsiu chi è carriera vita privata della conduttrice albanese proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Notiziedi_it : Tutto su Georgina Rodriguez e Alketa Vejsiu a Sanremo 2020, co-conduttrici della terza serata - OptiMagazine : Tutto su #GeorginaRodriguez e #AlketaVejsiu a #Sanremo2020, co-conduttrici della terza serata… - MarioManca : #Sanremo2020, chi è #AlketaVejsiu, la popolare conduttrice albanese sul palco dell'Ariston durante la terza serata… -