Sanremo 2020: quanto guadagna Diletta Leotta (Di martedì 4 febbraio 2020) Diletta Leotta è pronta per la sua esperienza sanremese: la bella conduttrice affiancherà Amadeus durante una delle 5 serate di Saneremo 2020. Ma tutti si domandano quale sarà il cachet per Leotta? E’ presto detto! Ecco quanto guadagnerà Diletta Leotta E’ la regina di DAZN, i suoi weekend sono tutti all’insegna dello sport, così come la sua vita privata: è appassionata di fitness e frequenta un pugile, Daniele Scardina. Sul palco di Sanremo, invece, sarà una vera principessa. Ci aspettiamo già un abito prezioso che andrà a valorizzare la sua figura. Ma sapete quanto guadagnerà Leotta per l’intera serata? Ebbene, la conduttrice porterà a casa 50.000 euro. Una bella cifra, di cui siamo sicuri Diletta sarà all’altezza! L'articolo Sanremo 2020: quanto guadagna Diletta Leotta proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Paoletta_F : #Sanremo2020, @MarroneEmma ospite del Nutella Stage in Piazza Colombo - ZuccheroSugar : ???? ?????????????? ???? ????????... Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio. #Sanremo2020 #DOC… -