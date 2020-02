“L’hanno ricoverata d’urgenza”. Gennaro Gattuso, ore di apprensione per l’allenatore del Napoli. La notizia durante la partita (Di martedì 4 febbraio 2020) Brutte notizie per l’amatissimo allenatore del Napoli Gennaro Gattuso che non si è presentato ai microfoni di ‘Sky’ durante il dopo partita di Sampdoria-Napoli. Al suo posto il suo vice Luigi Riccio. Gattuso ha lasciato lo stadio di ‘Marassi’ ed è andato via a causa di problemi familiari. Sui social in tanti si sono chiesti cosa fosse successo e tutti si augurano ovviamente il meglio al tecnico e alla sua famiglia. Come riporta il Mattino di Napoli “quando è tornato negli spogliatoi ha trovato la brutta notizia: la sorella ha avuto un malore a Gallarate ed è ricoverata nell’ospedale di Busto Arsizio e Ringhio non se l’è sentita di uscire e di parlare della partita”. È stata la moglie Monica ad avvertirlo e da quel momento il tecnico azzurro, ha smesso persino di parlare alla squadra. Cosa che avrebbe fatto da lì a poco. Il tempo di organizzarsi per capire come raggiungere la sorella. ... caffeinamagazine

