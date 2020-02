Clizia e Paolo, Licia Nunez fa da ponte: confessioni riportate all’influncer (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Clizia e Paolo, Licia Nunez fa da ponte: l’attrice in versione ‘messaggera’ raccoglie le confidenze di Ciavarro e le riporta all’influencer. “Le parole che non ti ho detto…” Continua a tenere banco il legame nato all’interno del Grande Fratello Vip tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Per ora si parla di amicizia e intesa, ma … L'articolo Clizia e Paolo, Licia Nunez fa da ponte: confessioni riportate all’influncer proviene da Gossip e Tv. gossipetv

