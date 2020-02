Sci alpino: il papà di Mikaela Shiffrin vittima di un incidente in casa. L’americana rinuncia a Garmisch? (Di lunedì 3 febbraio 2020) La notizia della morte del papà di Mikaela Shiffrin ha scosso tutto l’ambiente della Coppa del Mondo di sci alpino. Una morte improvvisa e della quale solo ora si cominciano a conoscere le dinamiche. Secondo il giornalista americano Steve Porino della NBC, Jeff Shiffrin è rimasto ucciso dopo una caduta dal tetto della sua casa in Colorado. Un incidente avvenuto nella giornata di sabato e fin dai primi soccorsi si è capito che la situazione fosse disperata. Il papà di Mikaela è finito in coma, ma senza mai riprendere l’attività cerebrale, fino alla morte sopraggiunta questo pomeriggio in Italia. Mikaela e la mamma si trovavano a Folgaria (dove risiede Shiffrin durante i periodi di allenamento e di gare in Europa), quando hanno saputo del tragico incidente e sono volate subito negli Stati Uniti. Resta, dunque, difficile pensare ad una presenza dell’americana il prossimo ... oasport

