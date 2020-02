Corridoio del gas, si consolida il rapporto tra Azerbaigian e Italia (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il filo diretto con l’Azerbaigian è sempre aperto, e molte sono le novità dialettiche di un rapporto con un Paese che vanta risorse energetiche e naturali importanti e una posizione logistica di primo rilievo, ma soprattutto che vuole ergersi a collaboratore di primo piano con le diplomazie dell’occidente per i progetti futuri . Attualmente il Paese è nel pieno della sua diversificazione economica che lo renda non solo un mercato attrattivo dal punto di vista energetico, ma anche un polo mondiale dell’IT e dell’agribusiness. Pochi giorni fa Sua Eccellenza l’Ambasciatore dell’Azerbaigian in Italia, Mammad Ahmadzada, è stato intervistato al fine di approfondire la realtà economica e industriale del paese caucasico e comprendere in che modo il mondo imprenditoriale Italiano possa affacciarsi sul mercato Azerbaigiano. Tra le sue parole interessa soprattutto il punto sui rapporti economici ... ildenaro

Bustolibri : Dal 2021 riapre al pubblico il corridoio più famoso del mondo: lo progettò Vasari 454 anni fa a Firenze… - SermonetaFutura : RT @AugustoMinzolin: Il Gov ha fissato la data del referendum sulla riduzione dei parlamentari il 29 marzo. Ergo il corridoio che unisce Pa… - duvortejihyo : @dc_sua *tutta trafelata va da un lato all'altro del corridoio mentre sistema il viso con un leggero make-up e risp… -