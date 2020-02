Apex Legends: la modalità Solo potrebbe arrivare durante la Stagione 4? (Di lunedì 3 febbraio 2020) Le novità riguardanti Apex Legends non accennano a diminuire: dopo l'annuncio di Revenant, che a tutti gli effetti arriverà all'interno del Battle Royale di Respawn, sembra che nella Stagione 4 ci sarà posto anche per la modalità Solo tanto richiesta dai giocatori.A riportarlo sarebbe stato il producer di Respawn, Josh Medina, in risposta ad una domanda di un fan posta su Twitter riguardo proprio a questa modalità. Medina avrebbe risposto: "Questa è Solo la mia opinione, ma penso che la modalità duo sia un'esperienza migliore delle partite in solitaria...giocare da Solo contro 55 Wraith non è entusiasmante per me...detto questo dovremmo comunque offrire anche una modalità Solo per chi lo preferisce".Ovviamente il producer si è affrettato a dire che questo non significa che lo studio di sviluppo stia lavorando alla modalità, ma ha concluso il discorso dicendo che verrà comunque presa in ... eurogamer

