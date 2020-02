Solo: A Star Wars Story, Ron Howard: "I consigli di George Lucas e mia figlia" (Di domenica 2 febbraio 2020) Ron Howard, regista di Solo: A Star Wars Story, ha parlato della sua esperienza con il film, tra i consigli di George Lucas e quelli di sua figlia Bryce Dallas Howard, a sua volta regista per The Mandalorian. Ron Howard, regista di Solo: A Star Wars Story, ha parlato della sua esperienza sul set del film in un'intervista concessa a Collider durante il Sundance Film Festival, dove il cineasta ha presentato il suo nuovo documentario Rebuilding Paradise, ma ha anche parlato dei consigli che gli ha dato George Lucas e quelli di sua figlia, che gli ha fatto visita sul set. Quella dello spin-off sulla gioventù di Han Solo non è stata un'avventura facile, dato che Howard è stato reclutato a riprese già iniziate, per sostituire Phil Lord e Chris Miller, ma il regista non ha rimpianti: "Considerando ... movieplayer

