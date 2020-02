Nuovo virus, vecchi vizi: come la Cina ha perso l’occasione per fermare un’epidemia del coronavirus (Di domenica 2 febbraio 2020) Erano i primi giorni di dicembre quando a Wuhan, in Cina, i medici si accorsero di un Nuovo «spaventoso» virus che aveva colpito alcuni pazienti. Le autorità, venute a sapere della notizia, impedirono ai dottori di lanciare l’allarme, perdendo così l’occasione di evitare che la malattia si trasformasse in un’epidemia. È questa la tesi promossa dal New York Time che, portando le testimonianze di medici ed esperti, ha ricostruito i primi passi del virus che è ormai famoso in tutto il mondo e che ha già fatto centinaia di vittime e migliaia di contagi: il 2019-nCov, anche detto coronavirus. Informazioni private È il 30 dicembre quando il medico Li Wenliang (attualmente ricoverato per aver contratto il coronavirus) scrive su una chat di gruppo con i propri specializzandi che una misteriosa malattia ha colpito 7 pazienti. «Sono stati messi in quarantena nel ... open.online

