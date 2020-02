E stato ritrovato il corpo del 24enne italiano disperso in Australia (Di domenica 2 febbraio 2020) È stato ritrovato il corpo di Mattia Fiaschini, il ragazzo di 24 anni di Cesenatico disperso da mercoledì 29 gennaio sulle Blue Mountains, una popolare meta per escursionisti in Australia. La notizia è stata data dalla polizia dello stato Australiano ilpost

