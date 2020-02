Coronavirus, da lunedì i rimpatri<br> da e per la Cina (Di sabato 1 febbraio 2020) I 69 italiani in arrivo lunedì mattina da Wuhan, la città focolaio del Coronavirus, saranno alloggiati per 14 giorni in container strutturati come camerate presso la Caserma della Cecchignola. Questa è la decisione presa dal Governo con l'obiettivo di limitare i rischi legati al rimpatrio dei connazionali che si trovavano nella provincia di Hubei quando è scoppiata l'emergenza.Intanto la Protezione Civile ha allestito un dormitorio all'Aeroporto di Fiumicino per i circa 400 cinesi rimasti bloccati in Italia dopo la decisione presa dal Governo di chiudere i collegamenti aerei con la Cina. Al momento non è chiaro come faranno a rientrare nel loro Paese.Coronavirus, da lunedì i rimpatri da e per la Cina é stato pubblicato su Cronacaeattualita.blogosfere.it alle 12:25 di Saturday 01 February 2020 blogo

