Il cantante mascherato: stasera su Rai1 la finale (Di venerdì 31 gennaio 2020) Torna stasera su Rai1, alle 21:25, con la puntata finale, Il cantante mascherato, il game show condotto da Milly Carlucci che non ha ancora svelato tutti i suoi concorrenti. Il cantante mascherato torna stasera su Rai1 alle 21:25 con la finale. Il nuovo talent game show, prodotto in collaborazione con EndemolShine Italy, trainato dalla sua conduttrice Milly Carlucci, ha conquistato il pubblico italiano, aggiudicandosi la vittoria nella gara degli ascolti nelle precedenti tre settimane. Al fianco della conduttrice cinque giurati d'eccezione: Patty Pravo, llenia Pastorelli, Flavio lnsinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti. Saranno loro, insieme al pubblico a casa tramite il televoto e il voto sui social, a giudicare le esibizioni dei concorrenti rimasti in gara. La curiosità aleggia in studio, ma soprattutto sul web dove le ipotesi sono ... movieplayer

