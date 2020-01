Grande Fratello Vip 2020, Pago incontra Serena (e lei diventa concorrente del reality show) (Di sabato 1 febbraio 2020) "Grande Fratello ha necessità di avere più concorrenti nella casa". Queste le parole di Alfonso Signorini nell'annunciare l'arrivo, come concorrente, di Serena.Grande Fratello Vip 2020, Pago incontra Serena (e lei diventa concorrente del reality show) 31 gennaio 2020 22:42. blogo

stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. - SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP -