Meet Up Amici di Beppe Grillo, domani la conferenza stampa (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Meetup Salerno Amici di Beppe Grillo. Di seguito il testo: Venerdì 31 gennaio alle ore 10:30, presso il Bar Gianni 56, in corso Vittorio Emanuele, 128, terremo una conferenza stampa a cui parteciperà anche Andrea Cioffi, portavoce al Senato del Movimento 5 Stelle, per portare a conoscenza della cittadinanza la decisione adottata del Tribunale Amministrativo Regionale di sospendere la delibera comunale con cui, lo scorso 16 settembre, è stato adottato il Regolamento degli Istituti di partecipazione. Il ricorso al tribunale amministrativo è stato proposto dai cittadini di questo Meetup e dal portavoce al Senato Andrea Cioffi per difendere il diritto, di tutti i cittadini salernitani, alla partecipazione nella vita politica di questa città. Infatti il Consiglio Comunale, con ... anteprima24

vvanagloria : meet the artist: like: amici, dolci, gattini, fumetti, fiori dislike: gente antipatica, razzismo, omofobia, gli inc… - ILMARCOPOLO1 : Cari Amici e Amiche, Ecco l’edizione del Marco Polo di settimana prossima. 1. Michael Moscone: From now, Fazioli Pi… -