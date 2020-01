Traffico fuori controllo a Napoli: ecco la mappa della paralisi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il semplice racconto del Traffico che ci avvinghia fino a stritolarci sarebbe un esercizio semplice e, allo stesso tempo, impossibile: ognuno di voi lettori avrà la sua esperienza che, magari,... ilmattino

umanesimo : @Il_Vitruviano @dantecorneli @AZannaman @disinformatico @matteozenatti il traffico privato non va 'spostato in peri… - Mimosa13Me : #Milano (che strano) non è una barzelletta. Città fuori controllo! - GrifoXvi : @pdnetwork @peppeprovenzano @ilmanifesto Su, le elezioni sono passate, ora potete comunicare ai trafficanti che pos… -