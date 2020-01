Rayo Vallecano-Villarreal, Coppa del Re: news e pronostico (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Rayo Vallecano – Villarreal mercoledì ore 19:00 La clamorosa eliminazione dell’Atletico Madrid e quella del Betis. La faticosa qualificazione dell’Athletic Bilbao, squadra di lunghissima tradizione nel torneo, ai calci di rigore sia nella partita dei sedicesimi che in quella degli ottavi. Molteplici aspetti indicano quanto la Coppa del Re sia una competizione con un coefficiente tutto sommato piuttosto alto di imprevedibilità. Il Rayo Vallecano, che ha una lunga e anche recente tradizione in prima divisione, ha giocato un eccellente sedicesimo di finale contro il Betis, eliminato ai calci di rigore. Sospinta dai 12 mila presenti allo stadio di Vallecas la squadra allenata da Paco Jémez ha saputo rimontare da una situazione in cui pochissime squadre ce l’avrebbero fatta. Dopo il pareggio per 1-1 nei regolamentari, con un ... ilveggente

