Matteo Salvini prepara l’invasione leghista a Roma contro Zingaretti e la Raggi per il 16 febbraio, la risposta della Raggi “romani staccate la corrente ai campanelli” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Matteo Salvini ha reso noto prima su Facebook poi durante il suo intervento a “Porta a Porta” che il 16 febbraio sarà a Roma per incontrare i simpatizzanti della Lega. Il leader della lega vuole già iniziare a organizzare una mobilitazione popolare contro in primis il sindaco della capitale, Virginia Raggi e anche contro Nicola Zingaretti, presidente della regione Lazio. Secondo il leader della Lega, Virginia Raggi ha combinato solo disastri da quando è il primo cittadino di Roma. La capitale è sommersa dalla spazzatura e le aziende pubbliche hanno buchi di diversi milioni di euro senza garantire ai cittadini un servizio adeguato. Salvini a “Porta a Porta” ha parlato anche di Zingaretti. Secondo il leader della Lega il segretario Pd è totalmente assente in regione Lazio per i suoi numerosi impegni istituzionali come segretario Dem e dovrebbe scegliere cosa fare tra il ... baritalianews

