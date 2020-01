Incendio nel torinese, le fiamme si vedono dal capoluogo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) fiamme nel torinese, un grosso Incendio è divampato alle pendici del monte Musinè. Sul posto sei quadre dei vigli del fuoco aiutate anche dall’alto con l’ausilio di un elicottero. Incendio nel torinese L’Incendio sta minacciando le abitazioni a Val della Torre e Caselette. La colonna di fumo oltre a vedersi dalla tangenziale è stata avvistata anche a Bussoleno e a Torino. Le sei squadre dei vigili del fuoco stanno lavorando in continuazione con l’ausilio di un elicottero per spegnere le fiamme alle pendici del monte Musinè. Le operazioni di spegnimento si stanno rilevando non facili a causa del forte vento che sta alimentando l’Incendio nel torinese. Lo stesso, sta spostando le fiamme a ridosso delle alimentazioni. Inizialmente le autorità non avevano evacuato le persone dai centri abitati. Ma dalle 17.15 i vigili del fuoco hanno deciso di evacuare un paio ... notizie

teatrolafenice : ?? Stavolta vogliamo ricordare così il triste anniversario dell'incendiò che nel 29 gennaio 1996 ci ridusse in cener… - TeresaBellanova : Gli inquirenti sono al lavoro per definire se l'incendio che ha colpito una ditta di raccolta-rifiuti a #Foggia è u… - alefantinitwitt : RT @teatrolafenice: ?? Stavolta vogliamo ricordare così il triste anniversario dell'incendiò che nel 29 gennaio 1996 ci ridusse in cenere, u… -