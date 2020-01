Un sottomarino della US Navy avrebbe incontrato l’Ufo Nimitz, 4 anni dopo il primo avvistamento (Di martedì 28 gennaio 2020) Secondo quanto confidato da un’ex esperto dell’Intelligence, ci sarebbe un secondo avvistamento del “Ufo Nimits” dopo quello rivelato nel 2017. Nel 2017 l’aviazione americana ha rivelato che alcuni suoi piloti hanno avuto un incontro ravvicinato con degli oggetti volanti non identificati. Tali velivoli chiamati “tic-toc” avevano la capacità di spostarsi istantaneamente da una posizione ad … L'articolo Un sottomarino della US Navy avrebbe incontrato l’Ufo Nimitz, 4 anni dopo il primo avvistamento sembra essere il primo su NewNotizie.it. newnotizie

FOVRTIMESALADY : 7 settembre: - nascita di Elisabetta I (1533) - primo attacco sottomarino della storia (1776) - independenza del B… - rafalanza : Oggi sono andato a Museo Della scienza e Tecnologia. Lì ci sono i modelli di tutta la invenzioni di Da Vinci quindi… - germanshepard8 : #21gennaio 1954. Varato il Nautilus SS-571 il primo sottomarino a propulsione nucleare. Madrina della cerimonia ina… -