Impeachment, Bolton fa tremare Trump: «Mi chiese di frenare gli aiuti militari all’Ucraina per far indagare Biden» (Di martedì 28 gennaio 2020) Con il processo per la messa in stato d’accusa di Donald Trump in atto al senato, dopo l’autorizzazione a procedere della Camera dei rappresentanti, ecco che arriva l’ennesima rivelazione bomba. Questa volta porta il nome di John Bolton, ex Consigliere per la sicurezza nazionale nominato dal presidente Usa e poi licenziato il 10 settembre 2019 dopo circa 5 mesi in carica. Come riporta il New York Times, Bolton ha scritto un libro in cui riporta alcuni dettagli significativi sulle presunte pressioni fatte dal presidente americano nei confronti del suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Le accuse di Bolton sono pesanti: secondo l’ex consigliere Trump gli avrebbe chiesto esplicitamente di trattenere i circa $391 milioni in aiuti militari all’Ucraina finché il Governo ucraino non acconsentisse ad avviare un’investigazione giudiziaria per ... open.online

