Il murale dedicato a Kobe Bryant e alla figlia Gianna

Kobe Bryant e la figlia Gianna insieme in un murale Dopo la loro morte avvenuta nel tragico incidente in elicottero di domenica 26 gennaio è apparso un murale dedicato a Kobe Bryant e alla figlia Gianna di 13 anni. Il murale è stato realizzato da Muck Rock e Mr79lts. Sotto il disegno ci sono fiori e candele, e di fianco ai ritratti le scritte "Kobe & Gigi, forever daddy's girl".

