F1, Ferrari e le voci su progetto nato male in partenza e con problemi di aerodinamica. Verità o pre-tattica? (Di martedì 28 gennaio 2020) I giorni che ci separano dall’avvio del Mondiale di Formula Uno sono sempre meno, il via ufficiale di Melbourne si avvicina, ma mancano ancora alcuni passaggi fondamentali. Si inizierà con le presentazioni delle nuove vetture, quindi con gli attesissimi test pre-stagionali di Barcellona che inizieranno a dirci qualcosa su quello che vivremo in questo campionato 2020. Come sempre, in questi casi, l’attesa è enorme. I lavori sulle monoposto vanno a concludersi, mentre le voci si susseguono. Quale direzione avrà preso la Ferrari? La Mercedes sarà ancora dominante? La Red Bull avrà effettuato davvero lo scatto giusto? Serve ancora qualche giorno e le risposte arriveranno. Per il momento, tuttavia, le voci sulla nuova Rossa si susseguono. C’è chi dice che proporrà una macchina con un carico aerodinamico verticale migliore, altri assicurano che la potenza del motore sarà ... oasport

