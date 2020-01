Emilia-Romagna, frase choc di Attilio Fontana: “Centenari e disabili ai seggi per far vincere il Pd” (Di martedì 28 gennaio 2020) È polemica per le parole del presidente lombardo Attilio Fontana, che commentando l'esito delle elezioni regionali in Emilia-Romagna ha gettato ombre sulla vittoria del candidato del Partito democratico. Il governatore leghista ha parlato di "una mobilitazione degna dei tempi andati" da parte della sinistra "per salvare quel che resta di un'idea che ormai è svanita" e "si è vista in tv gente di più di 100 anni portata ai seggi, disabili accompagnati con i pulmini". fanpage

