Mercato San Severino, denunce e segnalazioni da parte dei Carabinieri (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoMercato San Severino (Sa) – Il 24 gennaio 2020, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino e delle Stazioni dipendenti, nell’ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto delle attività illecite, dei furti in appartamento e della verifica delle condizioni di sicurezza nei locali pubblici, hanno: – denunciato in stato di libertà un 48enne, P.L., di Mercato San Severino, trovato in possesso di oggetti da taglio atti ad offendere e in evidente stato di ubriachezza; – segnalato alla Prefettura di Salerno 3 persone, di Mercato San Severino, quali assuntori di sostanze stupefacenti. L'articolo Mercato San Severino, denunce e segnalazioni da parte dei Carabinieri proviene da Anteprima24.it. anteprima24

UnoTvnews : Mercato San Severino, sicurezza sul territorio: ubriaco e armato denunciato dai carabinieri - TrafficoA : Mercato San Severino-Salerno - Coda A30 Caserta-Salerno Coda di 1 km tra Mercato San Severino e Salerno per incidente - freedomwriter98 : @chrisACM1899 Mercato del Milan che potrebbe salvarsi in corner con questa operazione più la vendita di RR e uno tr… -