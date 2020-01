Emissioni, i costruttori studiano strategie per evitare le multe. Il caso Suzuki Jimny (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il primo biennio della nuova decade sta arrecando più di qualche grattacapo ai fabbricanti di auto, alle prese con le nuove norme sulle Emissioni di anidride carbonica dei veicoli. Nel 2020 i costruttori dovranno rispettare una media pari a 95 g/km di CO2 sul 95% della propria gamma, percentuale destinata a toccare il 100% nel 2021 (la soglia si abbasserà a 80 g/km nel 2025 e a 59 g/km nel 2030). I trasgressori saranno puniti con una penale di 95 euro per ogni grammo emesso oltre il suddetto limite, moltiplicato per il numero di auto vendute. Significa che se un costruttore che, magari, vendesse 900 mila auto in Europa nell’anno solare 2020, sforasse di 5 grammi rispetto a quanto stabilito, pagherebbe oltre 427 milioni di euro di sanzione (95 euro moltiplicato per 5 grammi, moltiplicato per 900.000 auto). In ballo ci sono fior di soldoni, quindi. Già, ma i limiti da non superare non ... ilfattoquotidiano

MarcoScafati1 : #Emissioni, i #costruttori studiano strategie per evitare le #multe. Il caso #Suzuki #Jimny - TutteLeNotizie : Emissioni, i costruttori studiano strategie per evitare le multe. Il caso Suzuki Jimny - Noovyis : (Emissioni, i costruttori studiano strategie per evitare le multe. Il caso Suzuki Jimny) Playhitmusic - -