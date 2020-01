Eleonora Daniele tenerissima su Instagram: la dedica a Carlotta (Di lunedì 27 gennaio 2020) La splendida Eleonora Daniele, come tutti i suoi fan sapranno, è in dolce attesa e qualche ora fa ha postato una tenerissima dedica per sua figlia: ecco cos’ha scritto Eleonora Daniele, Fonte: Instagram (screenshot – https://www.Instagram.com/Eleonora Daniele official/?hl=it) La bravissima conduttrice di ‘Storie Italiane‘, Eleonora Daniele, ha deciso di regalare ai suoi tantissimi fan su Instagram un assaggio della grandissima emozione che in questi giorni sta provando grazie alla gravidanza: ecco cos’ha scritto. La nota compagna di Giulio Tassoni, nonostante non ami condividere la sua vita privata, ha scritto una tenera e commovente dedica alla sua futura figlia che, come si può apprendere dal post, si chiamerà Carlotta. All’interno della dedica, Eleonora fantastica con la mente e pensa a come sarà la sua bambina: ... chenews

zazoomnews : Eleonora Daniele scrive alla figlia che nascerà: il toccante messaggio - #Eleonora #Daniele #scrive #figlia - eleonoradaniele : RT @Unf_Tweet: CUORE DI MAMMA! #EleonoraDaniele a casa sua è così emozionata pensando a come sarà sua figlia (Foto) - Noovyis : (“Non so se ti resisterò”. Eleonora Daniele, il messaggio arriva inaspettato. E scioglie tutti) Playhitmusic -… -