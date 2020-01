Combinata nordica: anche ad Oberstdorf non c’è storia, è sempre Jarl Magnus Riiber. 30mo Pittin (Di domenica 26 gennaio 2020) Otto vittorie in dieci gare individuali. Con lui quest’anno non c’è davvero storia nella Coppa del Mondo di Combinata nordica: Jarl Magnus Riiber dopo aver guidato la Norvegia nella staffetta di ieri battezza anche in solitaria Oberstdorf, in terra tedesca arriva l’ennesimo trionfo del dominatore della disciplina. La sfera di cristallo, ormai da tempo, è già ipotecata. Solito copione al mattino nel salto, con miglior misura ma non primo punteggio: ancora una volta la giuria ha fatto la differenza. Davanti a lui il compagno di squadra Jens Luraas Oftebro, al quale si è agganciato dopo pochi chilometri. Da dietro la spettacolare rimonta dell’austriaco Franz Josef Rehrl, mentre tutti gli altri si sono dovuti sfidare per i piazzamenti. Il trio è andato di comune accordo fino alla fine: lo scatto di Riiber è stato ancora una volta decisivo, Oftebro non è riuscito ad ... oasport

