Sanremo, Antonella Clerici sbotta: "Stanca di tutta questa arroganza" - (Di sabato 25 gennaio 2020) Novella Toloni La popolare conduttrice, che sarà una delle co-conduttrici del Festival, ha affidato ai social un messaggio rivolto a chi, fino ad oggi, ha polemizzato sulla kermesse "tanto per farsi notare" Antonella Clerici è rimasta in silenzio fino ad oggi, cercando di rimanere fuori dalle numerose polemiche scoppiate alla vigilia del festival di Sanremo. La tentazione di dire la sua, però, l’ha fatta scendere in campo per cercare di smorzare i toni e di riportare tutti alla calma. La popolare conduttrice ha rotto il silenzio, pubblicando sui social network un post contro chi, in questi giorni, ha voluto creare un clima di ostilità e conflitto attorno alla kermesse canora. Antonella Clerici, dopo aver condotto Sanremo nel 2005 e nel 2010, tornerà a calcare il palco dell’Ariston al fianco di Amadeus come co-conduttrice di una delle serate del festival di Sanremo in ... ilgiornale

