Italia Si, Emanuela Aureli sfiora le lacrime: “Ho un rimpianto” (Di sabato 25 gennaio 2020) Emanuela Aureli commossa sul podio di Italia Si: “Ho un rimpianto”. E sul Pavone de Il cantante mascherato… Era Emanuela Aureli il Pavone a Il cantante mascherato, come il pubblico di Rai1 ha avuto modo di scoprire sul finire della puntata di ieri sera, che ha registrato quasi 4 milioni di telespettatori battendo il Grande Fratello Vip. E a distanza di quasi ventiquattro ore dalla sua ultima esibizione con la maschera del Pavone a Il cantante mascherato, Emanuela Aureli è salita sul podio di Italia Si, ospitata da Marco Liorni, per confessare di avere un grande rimpianto. Non sono mai stata intraprendente al punto da essere una persona più easy. Sono sempre stata molto calma, cauta e con i piedi di piombo. Forse mi sono messa troppe resistenze che mi hanno impedito di fare di più a livello professionale ha dichiarato, usando la metafora della sua maschera: “Non ... lanostratv

