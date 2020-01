Festival di Sanremo, i monologhi che hanno segnato la storia (Di sabato 25 gennaio 2020) Parole, parole, parole e non solo quelle sul palco del Festival di Sanremo. In occasione di una 70esima edizione che, di dovere, volgerà gli occhi al passato omaggiando la grande tradizione sanremese, ripercorriamo alcuni dei momenti salienti del Festival passando attraverso i monologhi più belli che hanno saputo incidere il cuore e la mente della kermesse. Festival di Sanremo 1989, l’uragano Grillo “Sanremo è la mia sconfitta“, correva l’anno 1989 e Beppe Grillo probabilmente ancora non aveva mai pensato di trovarsi un giorno al centro della scena politica con il Movimento Cinque Stelle. Parlando di monologhi che hanno fatto “la storia” del Festival di Sanremo, è d’obbligo ricordare il suo discorso avvenuto sul palco dell’Ariston quando, tra lo sconcerto generale, rese pubblico alla platea di uditori il compenso che aveva ricevuto per la sua performance (350 milioni di lire, ... thesocialpost

CarloCalenda : Sono come le polemiche sul Festival di Sanremo. Una costante. Non è mai accaduto che Berlusconi o Salvini abbiano r… - SabrinaSalerno : Qual è la canzone del festival di Sanremo che vi è rimasta più nel cuore? La mia è “Per Elisa” di Alice #Sanremo… - Corriere : Sanremo, cast e cachet: 300 mila euro a Benigni e 140 a Georgina. Mezzo milione di euro ad Amadeus -