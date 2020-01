Eleonora Pedron: la scelta simbolica legata alla scomparsa della sorella (Di sabato 25 gennaio 2020) L’eleganza e la sensibilità di Eleonora Pedron fanno il suo ingresso nello studio di Silvia Toffanin. L’attrice, ospite di Verissimo, racconta il nuovo amore con Fabio Troiano e ripercorre le tappe della sua vita, fra gioie e gravi lutti familiari come quello della sorella e del padre. L’amore con Fabio Troiano Eleonora Pedron si è riscoperta innamorata. Dopo aver chiuso la storia d’amore con il motociclista Max Biaggi, l’attrice è ora più raggiante che mai ed è felicemente fidanzata con l’attore Fabio Troiano. La Pedron racconta come ha conosciuto il suo attuale fidanzato: “Ci siamo conosciuti in treno, in viaggio. Eravamo seduti vicini, ci siamo parlati poi a destinazione e da lì tutto il resto. Ci siamo visti, abbiamo iniziato a frequentarci e adesso va tutto bene. Mi ha fatto tornare il sorriso. Fabio è semplice, come me. Ha il savoir-faire e comunque sono ancora pochi mesi quindi ... thesocialpost

