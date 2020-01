Ristoranti in zona Duomo a Milano: i consigli per un pasto nel cuore della città (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il capoluogo lombardo è una città molto conosciuta nel mondo perché ritenuta, appunto, capitale della moda. Molto importante oltre a ciò, però, è proprio il monumento che raffigura il luogo, il famoso e illustre Duomo. Grazie al suo stile estremamente impeccabile che lascia senza fiato, ogni anno viene visitato da migliaia e migliaia di persone, ovviamente anche provenienti dall’estero. Per chi però va per la prima volta o che non sa molto bene come muoversi per mangiare qui vicino o, comunque, nei pressi , di seguito verrà elencata una lista guida di Ristoranti buoni ed ottimi proprio vicino al Duomo. Così ognuno potrà godere del magnifico paesaggio e di una cucina gustosa. Ristoranti in zona Duomo A Milano, essendo una grandissima città e, per di più estremamente visitata in continuazione da turisti, molti cuochi e chef hanno deciso di aprire diversi Ristoranti dove mangiare ... notizie

WTR_dotcom : COMOPEDIR | Trova ristoranti a te vicini. Ordina cibo da ristoranti nella tua zona, direttamente a casa tua o preno… - WTR_dotcom : COMOPEDIR | Trova ristoranti a te vicini. Ordina cibo da ristoranti nella tua zona, direttamente a casa tua o preno… -