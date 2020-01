Le notizie del giorno – Calciatore muore in un incidente, Bonolis nella bufera e minacce di morte (Di venerdì 24 gennaio 2020) Le notizie del giorno – Lutto nel mondo del calcio nelle ultime ore, i tifosi si sono svegliati con una brutta notizia. Nel dettaglio la tragedia si è verificata a Castelleone, in provincia di Cremona, a causa di un brutto incidente è morto Gianluigi Patrini, ex Calciatore del Crema. L’impatto che è costato la vita all’uomo si è verificato lungo viale Santuario, al volante della sua Lancia Y Patrini ha perso il controllo ed è finito contro la recinzione di una villetta ed è rimastro incastrato tra il muro di cinta e un albero. Immediati i soccorsi con Patrini che è stato subito trasportato in ospedale ma per l’ex Calciatore non c’è stato nulla da fare. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). La fede interista è ormai nota per Paolo Bonolis, così come le battute contro la Juventus. Le ultime dichiarazioni del conduttore questa volta hanno creato un vero e proprio caso, nel dettaglio sui ... calcioweb.eu

romeoagresti : #Juventus: #Pjaca ha accettato la proposta del #Cagliari: diritto di riscatto a 12 milioni // Pjaca has accepted Ca… - Agenzia_Ansa : #Bari, le prime analisi escludono si tratti del coronavirus cinese #ANSA - Agenzia_Ansa : Salgono a 17 le vittime del nuovo #coronavirus cinese. Lo riportano i media statali cinesi #ANSA -