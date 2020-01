Juventus: cosa cambia tra Danilo e Cuadrado (Di venerdì 24 gennaio 2020) I terzini destri della Juventus sono Danilo e Cuadrado. Occupano la posizione in modo molto diverso tra di loro Nel calcio di Guardiola, il terzino non deve limitarsi a coprire il campo avanti e indietro. Spesso si accentra infatti molto, andando a tratti a ricoprire addirittura una posizione quasi da mediano (i “finti terzini”, di cui Lahm era un esempio). Quando Danilo gioca con la Juventus, si vede molto l’eredità di Guardiola. Se Cuadrado dà ampiezza ricoprendo una posizione molto defilata, il brasiliano è solito entrare molto dentro al campo. Un esempio nella slide sopra, in cui ricopre quasi una posizione da mezzala. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

capuanogio : #Inter, cosa significa il colpo #Eriksen (in Italia ed Europa) (via @panorama_it) - forumJuventus : Infortunio Danilo: la speranza è che non si vada oltre i 20 giorni di stop, cosa che consentirebbe alla Juventus di… - Francalidia4 : @poligomme ?????????? che idioti..neanche se mettessero insieme tutta la serie A..forse non hanno capito cosa è oggi la… -