Lo stress fa venire i capelli bianchi Uno studio ha scoperto il legame

Che lo stress faccia venire i capelli bianchi non è più solo un modo di dire. Pare infatti che un fondo di verità scientifica esista davvero. A rivelarlo è uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature, condotto da un team di ricercatori tra USA e Brasile, guidato dal professore Ya-Chieh Hsu dell'Università americana di Harvard. Secondo gli studi, esisterebbe un legame tra il sistema nervoso e le cellule staminali che rigenerano i pigmenti nella parte inferiore del capello.

