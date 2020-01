LIVE Biathlon, 20 km individuale Pokljuka 2020 in DIRETTA: torna Johannes Boe, azzurri per ritrovare la strada (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della gara – Startlist e pettorali di partenza Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 20 km individuale di Biathlon, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di Biathlon che va in scena a Pokljuka (Slovenia). Il lungo fine settimana si apre con la prova più lunga di questo sport, gli atleti si dovranno cimentare in 20 km nello sci di fondo e saranno al poligono per quattro volte (due sessioni in piedi, due a terra): ogni errore al tiro verrà pagato con un minuto di penalità sul tempo complessivo. Si preannuncia una gara particolarmente interessante, appassionante e avvincente per aprire un weekend molto importante in ottica classifica generale. C’è grande attesa per il rientro in gara del norvegese Johannes Boe, il detentore della Sfera di Cristallo ha saltato gli ultimi appuntamenti per godersi la ... oasport

