Domeniche bestiali – Nel calcio al tempo dei social c’è la squalifica via Instagram ma resiste la tradizione della grigliata in spogliatoio (Di giovedì 23 gennaio 2020) Una novità assoluta per questo episodio di Domeniche bestiali: la squalifica via social. Un precedente che farà scuola, sicuramente. E a fare da antidoto alla deriva un po’ “bimbominkia” dei social über alles ecco la poesia di uno spogliatoio dove la tattica lascia spazio alla braciola di maiale. E a proposito di “magnate”: se Salvini digiuna, ci sono ultras che per protestare mangiano. E ancora: un improbabile tentativo di corruzione a un arbitro di chi per protestare non bada a spese. #INSTARBITRO: LA squalifica VIA social Chissà quali saranno stati gli hashtag utilizzati dal ragazzino del Due Stelle Asd, Allievi Provinciali Veneto, che si è fatto squalificare fino al 27 aprile per una diretta Instagram. Il ragazzino, non concorde con l’operato del direttore di gara non si è limitato a insultarlo. Ha pensato di esporlo al ludibrio dei social. “Per atteggiamento assai ... ilfattoquotidiano

