Terremoto oggi a Foggia: scossa magnitudo 3.6 a Carpino (Di martedì 21 gennaio 2020) Brusco risveglio poco prima dell’alba per gli abitanti di una vasta area della provincia di Foggia. Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.6 sì è infatti verificata alle 4:24 con epicentro nella zona di Carpino, centro di 4mila abitanti nella penisola del Gargano. Terremoto oggi a Foggia: i dettagli della scossa I sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) si sono mossi alle 4:24 esatte, rilevando una scossa di Terremoto in provincia di Foggia. Precisamente, l’epicentro è stato rilevato 4 km ad est di Carpino, nelle coordinate geografiche 41.82, 15.88. Si tratta di una zona montana del comune garganico, con scarso insediamento abitativo. L’ipocentro è stato rilevato a 20 km di profondità. La magnitudo confermata dai sensori INGV è stata di 3.6 gradi della scala Richter. Al momento, non risultano danni a persone e cose; la scossa ... urbanpost

matteosalvinimi : Oggi è morta Laga, il pastore tedesco che dopo il tragico terremoto di Amatrice scavò tra le macerie per ritrovare,… - Today_it : Terremoto sul Gargano, scossa di magnitudo 3.6: tanta paura, ma nessun danno - fiorani_pat : solita prigione solito manicomio solita malagiustizia malasanita' italiane: il Signore vi deve sterminare...terremo… -