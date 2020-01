DOOM Eternal si mostra in un nuovo spettacolare video gameplay (Di martedì 21 gennaio 2020) Nella giornata di oggi è stato pubblicato un nuovo spettacolare video gameplay dedicato all'attesissimo DOOM Eternal. Il video dura circa 10 minuti e mostra il nostro amato marine fare a pezzi orde di demoni, il tutto col suo collaudato arsenale.Il video mostra inoltre una sezione in cui il giocatore potrà prendere il controllo di un Revenant, ed utilizzare i suoi micidiali missili per massacrare i nemici. Se siete curiosi, di seguito potete trovare il video in questione. Buona visione! "Vesti i panni del DOOM Slayer e torna sulla terra, ora infestata da un'invasione demoniaca. Spazza via l'Inferno e scopri le origini dello Slayer e della sua eterna lotta contro i demoni... finché non ne sarà rimasto più nessuno. Prova la combinazione suprema di velocità e potenza combattendo tra le dimensioni in questo aggressivo sparatutto in prima persona." - recita la descrizione del gioco.Leggi ... eurogamer

