Federico Fellini, 100 anni senza smettere di sognare (Di lunedì 20 gennaio 2020) Federico Fellini, quel genio sbocciato dai sogni, sua prima fonte d’ispirazione. Ma nel suo lavoro c’è anche tanto mestiere. Forse troppo spesso dimentichiamo che il regista riminese fin dai suoi esordi come giornalista, fumettista e sceneggiatore scrisse una quantità di testi tale che è quasi impossibile inventariarli tutti quanti. Eppure si vantava di arrivare sul set dei propri film solo con un canovaccio, un abbozzo di sceneggiatura. Balle! A Fellini piaceva raccontare tante balle per confondere il prossimo. In realtà, se anche tutto quel che inventava aveva un’origine onirica, Fellini era quanto di più distante dal surrealismo. Il sogno era la chiave della sua poetica, ma non avrebbe mai creato i capolavori che ha creato se non fosse stato dotato di una brillante razionalità e intelligenza. Era un calcolatore creativo insomma. Tale che forse solo tre persone avrebbero potuto ... gqitalia

