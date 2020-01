Coraggio e blitz d’oro: la Spal vince 1-2 in rimonta a casa dell’Atalanta (Di lunedì 20 gennaio 2020) La sorpresa della ‘prima’ di ritorno arriva dalla coda, in tutti i sensi. Nel monday night la Spal (ex) ultima in classifica va a vincere in rimonta 2-1 sul campo dell’Atalanta. Lo fa accettando il confronto a viso aperto, capovolgendo l’iniziale vantaggio di Ilicic (di tacco su assist di Zapata al 15′) grazie a sei minuti di fuoco nella ripresa. Tra 54′ e 60′ la squadra di Semplici buca due volte la difesa atalantina, sfruttando anche l’uscita di Freuler (sostituito da Djimsiti). Visualizza questo post su Instagram  #AtalantaSpal 1-0 HALF-TIME  Chiudiamo in vantaggio il primo tempo!  We lead at the break! #SerieATIM #GoAtalantaGo  #ForzaAtalanta #Atalanta #Bergamo #football Un post condiviso da Atalanta B.C. (@atalantabc) in data: 20 Gen 2020 alle ore 12:39 PST Da quel lato la Dea ... open.online

