Bologna-Verona in tv oggi: orario d’inizio programma, streaming e formazioni (Di domenica 19 gennaio 2020) Allo Stadio Dall’Ara di Bologna la truppa di Sinisa Mihajlovic troverà sul proprio cammino l’Hellas Verona di mister Ivan Juric, in un match tra due squadre che fino a qui si sono spinte ampiamente oltre le aspettative di inizio anno. Gli scaligeri, considerando la partita in meno che dovranno recuperare, sono potenzialmente a -1 dalla zona Europa e arriveranno nella capitale romagnola con l’obiettivo dichiarato di strappare punti pesanti. A sfidarli, tra le mura amiche, i rossoblù, trascinati nelle ultime partite da Riccardo Orsolini, tenteranno invece di ottenere i tre punti e scavalcare i loro avversari in classifica. Il Bologna, reduce dall’1-0 sul campo del Torino di Walter Mazzarri, dovrebbe affidarsi davanti al solito trio di fantasisti con Nicola Sansone e Riccardo Orsolini che agiranno larghi sulle fasce e Roberto Soriano che dovrà essere bravo a ... Leggi la notizia su oasport

VarskySports : Lazio 5-Sampdoria 1 Sassuolo 2-Torino 1 Napoli 0-Fiorentina 2 Domingo 8:30-Milan-Udinese 11-Bologna-Hellas Verona… - kizu91 : Milano...Lombardia...Venezia...Veneto...Firenze...Florence...Toscana...Napoli...Campania...Torino...Piemonte...Geno… - Carlos_cintra_ : @CampeonatoItal1 ? Milan x Udinese Lecce x Internazionale ? Brescia x Cagliari - empate ? Bologna x verona ? Gen… -