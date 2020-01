Animali domestici, spazzolarli bene aiuta a difenderli dal freddo (Di domenica 19 gennaio 2020) È una delle molteplici tecniche da adottare con i nostri amici Animali quando non riescono a sopperire da soli alle basse temperature della stagione invernale Cane infreddolito (Fonte: Pixabay) Il freddo è una condizione che crea disagi non solo agli esseri umani, bensì anche agli Animali. Anche loro possono incorrere nelle classiche malattie tipiche del periodo. Sta a noi padroni provare a rendere migliore questa fase, cercando di metterli al riparo e nel caso capire come intervenire tempestivamente onde evitare che la situazione possa degenerare. Una delle forme più efficaci per proteggere i nostri “pets” dal freddo è quella di spazzolarli al meglio. In questo modo si stimola la circolazione sanguigna e si favorisce il rinnovo del pelo posto in sottofondo. Questi due fattori congiunti li aiutano a stare meglio durante la stagione fredda. Leggi ... Leggi la notizia su chenews

